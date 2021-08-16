«ديما سند لينا» راندا البحيري تشيد بنقيب المهن التمثيلية

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توجهت الفنانة راندا البحيري بالشكر لنقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، مشيرة لكونه دائما يد العون والمساندة لجميع نجوم الوسط الفني، وذلك عقب حضوره عرضة مسرح الجريمة التي تعرض على مسرح النهار في شارع قصر العيني.

دوت الخليج يرصد رسالة راندا البحيري لأشرف زكي

نشرت راندا البحيري صورة للفنان أشرف ذكي من كواليس مسرحية “الجريمة” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “ دايما في ضهرنا يا دكتور ودايما سند لينا.. مسرح الجريمة الحمد لله نجاح كبير جدًا، إنتاج نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بالقصر العيني بجوار كليه صيدلة إخراج المبدع محمد علام”.

وتعرض مسرحية «مسرح الجريمة» حاليا ولمدة 10 أيام على مسرح النهار بالقصر العيني، وهي فكرة وإخراج المخرج المسرحي محمد علام، تحت رعاية الدكتور أشرف زكي، وتدور أحداثها حول جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب تم عمل تحقيق من خلال محقق يبحث بدوره عن المشتبه فيهم، ثم يأتي دور الجمهور ويصبح هو المحقق ويكشف عن المجرم.

راندا البحيري تهاجم حلا شيحة

شنت الفنانة راند البحيري هجوما حادا على الفنانة حلا شيحا بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني بسبب طرحه كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلمهما «مش أنا» ووصفت حلا الفنان تامر حسني بعد احترامه لإعتقادات الأخرين، فكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مطالبة بإحالة حلا شيحة للتحقيق بسبب تطاولها على تامر حسني، فقالت : “هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت راندا: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".