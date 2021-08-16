/645595/بالتسديدات-المباشرة-الفتح-السعودي-يستعد-للقاء-ألفيحاء-بالدوري

يستعد فريق الفتح السعودي بتدريبات بدنية وفنية قوية، استعدادًا لمواجهة ألفيحاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكد المدير الفني لفريق الفتح، البلجيكي يانييك فيريرا علي اعتماد التسديد المباشر في المباراة القادمة، ونوع البلجيكي من التدربيات البدنية والفنية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص فيريرا في نهاية المران علي تقسيم الفريق لمجموعتين، وإجراء مناورة في وسط الملعب حرص خلالها علي تنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

موعد مباراة الفتح وألفيحاء

يذكر أن فريق الفتح يلاقي فريق أليفحاء، مساء السبت القادم في تمام 5.50 مساءً، بالجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفيين، وكان فريق الفتح خسربالجولة الأولي من نظيره الرائد بهدف نظيف.

يواجه فريق الاتحاد نظيره الرائد في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على الفيحاء بالجولة الأولى (0-1)، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي 2020/2021، أمام نادي الاتفاق بنتيجة (2-1).

ويدخل نادي الاتحاد المباراة في المركز 11 بعد هزيمته أمام الفيحاء، فيما يدخل نادي الرائد المباراة في المركز الرابع بـ 3 نقاط و ستقام مباراة الاتحاد والرائد مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة و50 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

يذكر أن فريق الاتحاد قد تلقى هزيمة صادمة في افتتاح جولات الدوري السعودي للمحترفين، على يد فريق الفيحاء بهدف نظيف، ليواصل تقديم مفاجآته غير السارة لجماهيره، والتي باتت معتادة خلال المواسم الأخيرة، على الرغم من الاستفاقة النسبية بالموسم الماضي.

لكن على الجانب الأخر، يستهدف فريق الرائد للاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد أن حقق الفوز بالجولة الأولى على حساب الفتح، بهدف نظيف، أحرزه رائد الغامدي؛ وذلك على أمل إنهاء منافسات هذا الموسم في مركز جيد، بعيداً عن مراكز الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد عبر قنوات "SSC" الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

لقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.