الثلاثاء المقبل...آخر موعد لتسجيل الفرق بدوري مستقبل وطن لكرة القدم بقنا 

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أعلن الأمين المساعد لحزب مستقبل بمحافظة قنا هشام قدوس عن آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة بدوري مستقبل وطن في موسمه الثالث الثلاثاء المقبل تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام .

تحيا مصريرصد تفصيل موعد انتهاء التسجيل فى دوري مستقبل وطن بقنا

دوري مستقبل وطن

وقال أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا "كريم عبد المريد" أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف أرجاء المحافظة للمشاركة في البطولة وأنه قد تم تسجيل ما يزيد عن 200 فريقا حتى الآن ومن المتوقع أن تتلقي اللجنة المنظمة حتي الثلاثاء المقبل ضعف العدد الذي تم تسجيله حتى اللحظة .

حزب مستقبل وطن بقنا

وأشار " عبد المريد " إلي أنه قد تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للحزب بالمحافظة علي موقع التواصل الاجتماعي عن الأرقام أعضاء اللجنة المنظمة المعنيين بتسجيل الفرق وعلي الشباب الراغب المشاركة في البطولة التواصل معهم أو مع أمين الحزب بالمركز أو من خلال الصفحة وذلك بهدف توسيع وتعظيم المشاركة في البطولة الأكبر علي مستوي الجمهورية لحزب مستقبل وطن .

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ثانيا : مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة ؟

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

رابعا : كيفية الإشتراك في دوري مستقبل وطن ؟

يتكون الفريق من 8 لاعبين بجانب مدير فني ومدير إداري ويتم سحب الإستمارات الخاصة بالمشاركة ، ويتم تحديد المرحلة التي يشارك فيها الفريق سواء في المرحلة الأولى " الخاصة بالوحدات الحزبية" أو غيرها ، ثم بعدها يتم ملئ الإستمارات الخاصة بكل لاعب ومشارك في البطولة ويتم تسليمها لأقرب مقر مخصص ، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات بعد الإنتهاء من تقدم الفرق للمشاركة.