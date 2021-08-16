محمد الحسيني بندوة دوت الخليج: «عايزين بولاق الدكرور على الخريطة ونحلم بعمل مدينة جديدة»

/645593/محمد-الحسيني-بندوة-تحيا-مصر-عايزين-بولاق-الدكرور-على-الخريطة-ونحلم-بعمل-مدينة-جديدة

حل النائب محمد الحسيني ضيفا على موقع دوت الخليج الأخباري والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، للحديث على أبرز الملفات والقضايا على الساحة، وما هي مدينة بولاق الدكرور الجديدة التي يريد انشائها لتوفير كافة الخدمات والمزايا للأهالي.

محمد الحسيني: أتشرف بكوني نائب عن منطقة شعبية

النائب محمد الحسيني قال أنه يتشرف كونه نائب عن منطقة شعبية مثل بولاق الدكرور مضيفا:” نحن نعمل على توصيل الاصوات، فبولاق الأن تشهد مشروعات قومية مثل محور الفريق كمال عامل بطول 14 كيلو وهيمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الطرق، ويتم عمل مترو انفاق ومشروعات اخرى قومية باجمالي 8 مليار جنيه”.

محمد الحسيني: احنا عايزين بولاق عالخريطة

وأضاف الحسيني خلال لقاءه بندوة دوت الخليج:” احنا عايزين بولاق عالخريطة، فتعداد السكان في بولاق يقرب من 2 مليون لتلاته مليون مواطن لدينا رغبات وطلبات، وبرؤيتنا للمجمل العام ولما تم من انجازات في المدن والقضاء على العشوائيات والمشروعات التي جبرت بخاطر المواطن تحت دعم وقيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجد طاقة كبيرة في الدولة من أجل التوسع والتطوير ونحن نحتاج استغلال الطاقة والقوة التي نراها حاليا باستغلال 175 فدان من وزارة الزراعة لاستغلالها في عمل المشروعات ببولاق وعمل مدينة جديدة تحتوي على كافة المميزات التي يتطلع لها المواطن.

محمد الحسيني: نطالب بعمل مدينة جديدة ببولاق الدكرور

وتابع:” أنا أرى أن محافظ الجيزة اللواء احمد راشد، يقوم بجهد كبير على ارض الواقع، فنحن نطالب بعمل مدينة جديدة ببولاق الدكرور وذلك عن طريق اخذ ارض كلية الزراعة، وذلك في اطار حياة كريمة، لتحقيق طموحاتنا والارتقاء بالمناطق الشعبية، كما ان هناك توافق كبير من الاجهزة التنفيذية على انشاء مدينة بولاق الدكرور وكل قيادات الجيزة، حيث انه لا يوجد ملاعب في بولاق ولا مدارس، والمدينة الجدية ستضمن توفير كل هذه المزايا”.