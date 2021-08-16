تزامنا مع ذكرى ميلاده...أزمات في حياة تامر حسني تخطاها بجملة «كان ممكن تكلمني بيني وبينك»

/645592/تزامنا-مع-ذكرى-ميلادهأزمات-في-حياة-تامر-حسني-تخطاها-بجملة-كان-ممكن-تكلمني-بيني-وبينك

تحل اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر أغسطس، الذكرى الـ44 لميلاد نجم الجيل الفنان تامر حسني، الذي تعرض في السنوات الأخيرة الماضية لعدد من الأزمات مع أحدهم مع زملائه من الوسط الفني والأخرى مع زوجته بسمة بوسيل، واستطاع تامر حسني بلباقته واحترامه أن ينهيم من خلال جملة واحدة رددها بجميع أزمات وهي «كان ممكن تكلمني بيني وبينك» ليتراجع المتسبب في الأزمة عن قوله ويقدم إعتذار للفنان تامر حسني.

دوت الخليج يرصد أزمات تامر حسني

أزمة تامر حسني مع أحمد السقا بسبب فيلم الفلوس

بدأت أولى أزمات الفنان تامر حسني مع زميله الفنان أحمد السقا عندما قال الأخير في أحد لقاءتهم التليفزيونه مع الإعلامية وفاء الكيلاني بأن مخرج فيلم “الفلوس” تحدث معه للمشاركة في العمل، لكنه تفاجأ بنزول صورة للفيلم توضح أنه من بطولة تامر حسني وأحمد السقا، مشرا إلى أن هذا الأمر ن ذلك أثر على عمله.

ورد عليه الفنان تامر حسني من خلال بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “ حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس عشان بعد كلامك في التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وكشف حسني أنه تلقى اتصالا في حينه من السقا ليخبره أن أحد المواقع نشر صورة افتراضية للفيلم تحمل صورة السقا باعتباره أحد الأبطال، ووقتها كشف له تامر أن هذا الأمر اجتهادات صحفية والصورة من تصميم المحبين، ولا يمكن أن تقوم بها الشركة المنتجة.

ليراجع السقا عن قراره ويعلن اعتذاره أمام الجميع، قائلا: "احنا اللى بينا كتير.. متزعلش يا عم وحقك عليا.. ميعادنا الحفلة اللي جايه

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

وفي نوفمبر الماضي نشبت أزمة قوية بين الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل لأول مرة بعد غضب زوجته من صورو له مع إحدى المعجبات، فكتبت عبر فيسبوك: “"كل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور وأحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أي حاجة.. بالتوفيق".

ورد تامر حسنى على زوجته بسمة بوسيل من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" بسمة حبيبتي للأسف انتي مافكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة،المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، انتى حبيبتي وأم ولادي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل".

وتابع تامر:"ليه لما أي حد بيزعل من أي حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة ما بينهم، وياريتها مشكلة أصلا"، لتتراجع بسمة بوسيل هبي الأخرى وتقدم اعتذار رسمي لزوجها أمام الجمهور.

تامر حسني وحلا شيحا في أزمة بسبب مش أنا

وكانت أخر أزمات الفنان تامر حسني أزمته الشهيرة مع الفنانة حلال شيحة والتى انتقدت فيها النجم تامر حسنى بعد طرح كليب «بحبك» من فيلم «مش أنا» وتبرأها لافتة إلى أنه لم يحترم رغبتها في حذف مشاهدها، بينما رد تامر حسني عليها بأنه كان يرغب في أن تتحدث معه بدلا من الحديث على “سوشيال ميديا” وأنه حاول أكثر من مرة الوصول لها لمراجعة مشاهدها في الفيلم، إلا أنا كانت تغلق هاتفها، وترفض الحديث معه ومع صناع الفيلم.

فقال تامر حسني: “نهاركم جميل يا أغلى الناس، الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه، وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا، بدل ما كنتي تكلميني شخصيا ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو”.

ووأوضح حقيقة العهود التي درات بينه وبين حلا شيحا، فقال: “ أولًا أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل، دا محصلش أصلا يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقه إني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها، ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة، وبعدين الفيلم بقاله 3 أسابيع في السينمات والكليب موجود جوة الفيلم، هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي، منطق غريب فعلًا يا حلا، وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه!”

وهكذا في كل أزمة تمر على الفنان تامر حسني ويصرح بها الشاكي إلى الجمهور يرد عليها الفنان تامر حسني بلباقة موضحا انزعاجه من عدم مواجهة زملائة بما يعتليه قلبهم تجاه في وجه، ليجبر الأخر على الإعتذار منه ويكسب أحترام الجمهور أكثر من الماضي.