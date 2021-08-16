بكين وموسكو تبعثان برسائل ودية لحركة طالبان.. والاتحاد الأوروبي يهدد بعزلها

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في ردود الفعل الدولية والإقليمية الأولية، تدرس الحكومات موقفها من السلطة الجديدة في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول وانهيار الحكومة الأفغانية.

الصين تبعث برسالة ودية

في حين أعلنت الصين اليوم الإثنين عن نيتها إقامة "علاقات ودية" مع حركة "طالبان"، وأعربت الصين عن استعدادها لتطوير علاقاتها الودية مع حركة طالبان، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، إن بلادها قد احترمت حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره.

روسيا ستقرر

في الوقت نفسه فإن روسيا ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على "سلوكياتها" وعلى ضوء اللقاء الذي يفترض أن يجمع سفيرها لدى كابول مع قادة من حركة طالبان يوم غد الثلاثاء، نقلا عن تصريح المسئول بوزارة خارجيتها، زامير كابولوف اليوم الإثنين، وأوضح كابولوف إن "سفيرنا على اتصال مع قيادة طالبان وسيجتمع غداً مع المنسق الأمني للحركة".

إيران ما حصل في أفغانستان "هزيمة" أمريكية

ومن جانبها، رأت إيران أن ما حصل في أفغانستان "هزيمة" أمريكية وفرصة لتحقيق "سلام مستدام".

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

من جهة أخرى حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدول الغربية من الاعتراف بطالبان كحكومة جديدة في أفغانستان دون اتفاق مسبق، وقال جونسون عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الوزاري إنه من الواضح انه ستكون هناك قريبا حكومة جديدة فى كابول، وأضاف "غير أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الدول الغربية معا لتوضيح من يقود أفغانستان، سواء طالبان أو أي شخص آخر، أنها لا يمكن أن تصبح "أرضا خصبة للإرهاب" وأضاف جونسون أن الوضع في أفغانستان "صعب للغاية".

الاتحاد الأوروبي

وسبق للاتحاد الأوروبي أن حذر حركة طالبان من أنها ستواجه عزلة دولية إذا استولت على السلطة من خلال العنف، وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان "إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة وإعادة تأسيس إمارة إسلامية، فإن طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي واحتمال استمرار النزاع وعدم الاستقرار الذي طال أمده في أفغانستان، وأضاف "يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة شراكته ودعمه للشعب الأفغاني، لكن الدعم سيكون مشروطا بتسوية سلمية وشاملة، واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات".

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي

يذكر أن السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ألقى على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمسئولية عما وصفه بـ"الفشل المخزي للقيادة الأمريكية" في أفغانستان وسط التطورات المتلاحقة الجارية على الأرض بهذا البلد.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر، الإثنين، إنه جرى نقل جميع موظفي السفارة الأميركية في كابول إلى المطار، بمن فيهم السفير روس ويلسون، وذلك انتظاراً لإجلائهم، مضيفاً أنه جرى إنزال العلم الأميركي عن مجمع السفارة.