/645588/لعبة-الموت-بدلت-الزفاف-إلى-مآتم-كواليس-جديدة-في-مصرع-عروسين-بالبحيرة

سادت حالة من الحزن الشديد وسط أهالي البحيرة خلال الساعات الماضية، بسبب مصرع عروسين، وتحول الفرح إلى مأتم بعد أن سقطت سيارة في مصرف زراعي موازي لطريق «إيتاي البارود - كفر الشيخ مخلوف».

أسماء الضحايا والمصابين

وكان بداخل السيارة الملاكي عروسين وشقيقة العروسة وابن عم العريس، وهو ما تسبب في مصرع كل من: «حسام حسن محمد قنديل 26 عامًا «العريس»، وعروسه ندى سامح محمد قنديل 18 عامًا، وشقيقتها علا، 15عامًا، وجميعهم من قرية «الشعيرة» بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عروسين وشقيقة العروسة وإصابة أخر

تفاصيل الحادث

وكانت اتشحت قرية الشعيرة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بالسواد حزنا على مصرع عروسين وشقيقة العروس، خلال عودتهم من جلسة تصوير، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بهم بمصرف بطريق إيتاي البارود، وقال شهود عيان أن سيارات "العروسين" كانت تستعرض مهاراتها "تخميس" على الطريق المشار إليه، إلا أنه بسبب السرعة الزائدة انقلبت سيارة العروسين بمجرى مائي، ووقعت حالات الوفيات المذكورة.

كواليس جديدة في حادث مصرع العروسين

ومن جانبة قال أحد أهالي قرية الشعير أمام رجال المباحث، ياسر جمال، إن حفل زفاف حسام حسن قنديل، كان مقررا له غدا الثلاثاء، بإحدى قاعات الأفراح بمركز إيتاي البارود، ووقع الحادث خلال عودتهم من جلسة تصوير، وشراء بعض مستلزمات حفل الزفاف، ونتج الحادث عن وفاة العروسين وشقيقة العروس وإصابة قائد السيارة.

مصادر طبية

وقالت مصادر طبية داخل مستشفى إيتاي البارود المركزي، إن قائد السيارة تعرض لإصابات بالغة، وأوضح التقرير الطبي الأولي، أنه تعرض لكسور وجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى إيداعه بقسم العناية المركزة بنفس المستشفى، ويجري إسعافه وتلقي العلاج اللازم.

فرح تحول إلى مأتم

كما قال ياسر صلاح، أحد جيران العروسين، أمام رجال المباحث أثناء سماع أقوالهم في الواقعة، إن حسام حسن «العريس» يتمتع بحب الجميع ولم يترك فرحا أو مناسبة بالقرية إلا وحضرها وأدى الواجب المفروض، وهو ما جعل الجميع في حالة حزن عل فراقه، حيث إننا كنا ننتظر حفل زفافه بفارغ الصبر، والآن ننتظر جثمانه لتشييعه لمثواه الأخير.