النائب محمد الحسينى: مبادرة حياة كريمة «هجمة مرتدة»من السيسى ..وبنسميها فى المناطق الشعبية«جبر خواطر»

/645586/النائب-محمد-الحسينى-مبادرة-حياة-كريمة-هجمة-مرتدةمن-السيسى-وبنسميها-فى-المناطق-الشعبيةجبر-خواطر

أكد النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المناطق الشعبية ترى فى مبادرة حياة كريمة «جبر للخواطر من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين الذين لم يحصلوا علي خدماتهم وحقوقهم منذ عشرات السنوات».

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدا علي أن الجميع يطلق على مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها القيادة السياسية مصطلح «حياة كريمة» ونحن فى المناطق العشوائية نطلق عليها «جبر الخواطر»، مشيرا إلي أن الرئيس يجبر بحال الناس الغلابة بهذا المبادرة.

وأكد علي أن هذه المبادرة خير رادع لأعداء الوطن الذين يصدرون أن الدولة تعمل من أجل المدن الجديدة فقط، والتى هى فى الأساس مشروعات خارج الموازنة العامة للدولة مثل العاصمة الإدارية قائلا:" المبادرة بتجبر خاطر 4500قرية بتكلفة 700مليار جنيه فى مجالات التعليم والصحة والبنة التحتية والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات التى يحلم الجميع بها ".

النائب محمد الحسينى:مبادرة حياة كريمة جبر للخواطر

ولفت وكيل أول لجنة الإدارة المحلية إلي أنه لم يكن يتوقع في يوم من الأيام وهو مهتم بشئون المحليات من زمان أن تخصص مثل هذه الأموال للقرى بمختلف محافظات مصر، ولكن مع الرئيس السيسي الوضع إختلف ورأينا الوحدات المحلية التى لم يكون يوجه لها سوى 10مليون سنويا لا يستع العمل بهم فى شيئ، نرى اليوم 700مليار جنيه للقري يتم التطوير والنهوض بهم .

وتوجه النائب محمد الحسينى بالشكر والتحية للقوات المسلحة والحكومة علي جهودها بهذا الملف مؤكدا علي أنها ساعدت على حركة الحكومة وعمل القطاع الخاص والعام وشركات قطاع الأعمال، والجميع يعمل مشيرا إلي أن المرحلة الثانية سيكون الوضع مختلف بلاشك وأكثر تطورا بعد أن يحصل الجميع على الخبرة اللازمة، مشيرا إلي أن المبادرة تحقق مشروعات فى كل المجالات وكل المحافظات ، كما أنها ساعدت علي استغلال أرضاى الدولة بشكل مختلف.

النائب محمد الحسينى: مبادرة حياة كريمة «هجمة مرتدة»من السيسى

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن كل طموحات وأهداف حياة كريمة كانت أحلام للمواطنين فى الماضى والبرلمان كان يسعى بالتنسيق مع الحكومة لتحقيقها، إلا أن الرئيس السيسي وبإرادة الدولة عمل علي تحقي هذه الأحلال من خلال مبادرة حياة كريمة قائلا:" الرئيس السيسي عمل هجمه مرتدة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى".