/645584/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-تجديد-عقد-كورتوا-حتى-عام-2026

أعلن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عن تمديد تعاقده مع تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تمديد عقد كوروتوا مع ريال مدريد: جدد فريق ريال مدريد تعاقده مع كورتوا، حيث يمتد العقد حتى 2026. ونشر ريال مدريد عبر الصفحة الرسمية للفريق: “ اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب البلجيكي لمدة خمسة مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2026”.

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