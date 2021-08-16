/645581/شربت-فنيك-تفاصيل-انتحار-سيدة-في-ظروف-غامضة-بـ-عين-شمس

أقدمت سيدة على الانتحار، في عين شمس، اليوم الإثنين، عن طريق تناول «الفنيك»، فيما تكثف مباحث عين شمس جهودها؛ لكشف ملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار ربة منزل عن طريق تناول الفنيك

و على الفور تم نقل جثة المنتحرة بالفنيك إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت باستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الحادث.

شربت فينك

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس المقدم باهر البشلاوى إخطارا، من مستشفى الدمرداش بوفاة ربة منزل إثر تناولها «فينك»، وبالانتقال تبين العثور على «مها ح ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص أتضح عدم وجود إصابات ظاهرية على جثمان المتوفية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق.

وفي سياق أخر لقيت فتاة مصرعها، نتيجة سقوطها من شرفة الشقة بالدور الخامس بالعقار موقع سكنها في منطقة نزلة السمان بالهرم، بعد اختلال توازنها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة الرائد أحمد عصام رئيس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع فتاة بعد سقوطها من من الدور الخامس في منطقة نزلة السمان بدائرة القسم.

اختل توازنها

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص اتضح العثور على جثة "إسراء.م" في بداية العقد الثالث من عمرها، نتيجة سقوطها من شرفة الشقة بالدور الخامس بالعقار مكان سكنها، وبعمل التحريات، وسؤال أسرتها أفادوا باختلال توازن المتوفاة نافين الشبهة الجنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.