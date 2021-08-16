/645580/بسبب-خلافات-زوجية--العثور-على-سيدة-متغيبة-داخل-شقة-في-فرشوط--بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية على سيدة متغيبة داخل شقة في فرشوط في محافظة قنا، وأتضح أنها تركت المنزل بسبب خلافات زوجية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على سيدة متغيبة

فيسبوك

كانت تداولت رواد التواصل الإجتماعى عبر «فيس بوك» تغيب «ربة منزل» ، وبالفحص أتضح أنه سبق وأن تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، من والد ربة منزل "مقيمة بالقاهرة" بغياب ابنته.

ونتج جهود الأجهزة الأمنية عن العثور على السيدة المتغيبة بشقة بمدينة فرشوط بمحافظة قنا ، وتبين تركها للمنزل بسبب خلافات مع زوجها، فتم تسليمها لأقاربها بعد تعهدهم بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، غموض العثور على جثمان شرطي صدمته سيارة ملاكي بشرطي أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الشروق.

بيان وزارة الداخلية

وأوضحت الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم في بيان لها، أنه فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة بوقوع حادث تصادم ومصاب أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، أتضح قيام سائق سيارة ملاكى باإصطدام بأحد أفراد الشرطة أثناء عبوره الطريق متجهاً إلى محل إقامته، وتم القبض على قائد السيارة.

وفاة فرد شرطة

وبسؤاله سائق السيارة أقر بأنه المتسبب فى الواقعة، وفى وقت لاحق عُثر على جثمان فرد الشرطة ( متوفياً – متأثراً بإصابته ) أعلى الطريق الدائرى وتم اتخاذ الإجراءات القانون.