وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق...

1. 99.5 % نسبة تنفيذ كوبري السلام الجديد بمنطقة موقف العاشر و98% نسبة تنفيذ كوبري المرج

2. نهو أعمال كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري بنسبة100% بالمطالع والمنازل

3. 99% نسبة تنفيذ أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد و94% نسبة تنفيذ كوبرى المنيب

4. الاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين

5. تنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائري وربطها مع كباري المشاة التي سيتم إنشائها للوصول الى أماكن محطات أتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال التطوير .

بدأت جولة الوزير بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجارٍ الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 98% ثم متابعة اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري السلام الجديد بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه. 99.5% والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية ، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وتابع الوزير أعمال الطرق السطحيه اسفل كوبري السلام وفتح التحويلات المروريه لتسيير حركه المرور للقادم من طريق الاسماعيليه الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري ، بعدها تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري اعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الازالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي مناطق جسر السويس ومدينة السلام كما تم تفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل

ثم تفقد الوزير يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج .

و شدد الوزير بالبدء الفوري في تنفيذ محور المرج بعد اعتماد المسار تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسيه بانشاء محاور مروريه في المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري. كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 92% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق ووجه الوزير بتتفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف في المسافة من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الاوتوستراد بطول 12 كم، حيث اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي حيث أكد مدير المشروع أنه تم تسكين الشركات المنفذة تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع كما وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ عدد 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين

كما تابع الوزير اعمال انشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الاعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من عدد6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

ووجه الوزير بضرورة فتح عدد من المنازل أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين (منزل الجزائر للقادم من المعادي -المنزل القادم من المنيب متجهاً الى شارع 306 -المنزل القادم من المنيب متجها الى حلوان - المنزل القادم من المنيب متجهاً الى مدينة نصر)

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل ، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 94%

كما تفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 99% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد حيث وجه الوزير بضرورة الاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه لمدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان وكذلك سرعة فتح المطلع القادم من مدينة نصر متجهاً الى المنيب تسهيلا على المواطنين

كما وجه وزير النقل باستمرار إزالة المخلفات على مدار الساعة وكذلك سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائري لتصبح مواقف منظمة ومخططة لخدمة المواطنين وتيسير تحركاتهم لأماكن عملهم بسهولة وأمان وربطها مع كباري المشاة التي سيتم إنشائها للوصول الى أماكن محطات أتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير .

كما تابع الوزير خلال جولته أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة وحيث تم نهو الأعمال المدنية للقوائم وجاري تصميم الجمالونات الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام

كما تابع الوزير التقدم في أعمال إنارة الطريق الدائري حيث تم الانتهاء من أعمال الإنارة في المسافة من السلام حتى المرج ومن المريوطية حتى الاوتوستراد كما سيتم الانتهاء من أعمال الإنارة في المسافة من المرج حتى الخصوص بنهاية هذا الأسبوع والمسافة من الخصوص حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بنهاية هذا الشهر