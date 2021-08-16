11 من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 500 شاب فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 500 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمار، منهم 11 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 1.857 شابا، فضلا عن إصدار 325 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع مبلغ 74 ألف جنيه، لـ27 عاملا من المسجلين بالوحدة، فضلا عن تسجيل 58 عاملا جديد وإصدار كارنيهات لهم. كما فتشت المديرية على 126 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1.222 منشأة، وأسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية. وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

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