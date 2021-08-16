ضمن حياة كريمة.. «مياه المنيا»: 833 مليون جنيه لإنشاء 4 محطات جديدة

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا مع الشركات المنفذة لمحطات مياه الشرب بمراكز المنيا أعمال تنفيذ المحطات بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





واستعرض الشهاوى خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الإثنين، أعمال تنفيذ المحطات بمراكز مغاغة فى قرية جزيرة شارونة بطاقة إنتاجية 100 لتر فى الثانية، وفى أبو قرقاص بقرية بنى حسن الشروق بطاقة 100 لتر فى الثانية ومحطة مياه ملوى بطاقة 450 لترا فى الثانية، ومحطة فى دير مواس بطاقة 300 لتر فى الثانية، وتبلغ تكلفة هذه المحطات 833 مليون جنيه. كما تمت مناقشة إنشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوى، ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوى.

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