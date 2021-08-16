بعد النتائج الغير مرضية في طوكيو.. محمد الحسيني منقدًا اللجنة الأولمبية :« مش هنسيب حد مُقصر»

/645583/بعد-النتائج-الغير-مرضية-في-طوكيو-محمد-الحسيني-منقدا-اللجنة-الأولمبية--مش-هنسيب-حد-مقصر

حل النائب محمد الحسيني ضيفا على موقع دوت الخليج الأخباري والذي يرأس تحريره اتلكاتب الصحفي عمرو الديب، للحديث على أبرز الملفات والقضايا على الساحة، وتقييمه لأداء البعثة المصرية باولمبياد طوكيو 2020 وما هي أوجه القصور التي واجهتها على الرغم من توفير كافة المتطلبات.

محمد الحسيني: الرئيس السيسي حريص على تكريم النماذج المشرفة النائب محمد حسيني خلال حديثه بندوة دوت الخليج أكد على أن الرئيس السيسي وجه اهتمام كبير للرياضة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم، موجها التحية للبطلة فريال يوسف الحاصلة على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه،قائلا:" هي بنت مصرية قامت بتشريف مصر وحصلت على الميدالية الذهبية، والرئيس السيسي كان حريص دائما على تكريم هذه النماذج المشرفة". محمد الحسيني ينتقد أداء اللجنة الأولمبية ووجه الحسيني انتقاد كبير للجنة الأولمبية بسبب قصورها وعدم اداء الأدوار المنوطة بها قائلا:" بالحديث عن قطاع الرياضة فتوجد مشاكل كبيرة فاللجنة الأولمبية "كفاية عليها كده" والمهندس هشام حطب كفاية عليه كده ايضا، حيث توجد مخالفات مالية عديدة في كثير من الملفات حيث توجد مصروفات كثير تقرب من 350 مليون جنيه، ولكن بدون محصلة ، فيجب ان يكون هناك بيان شامل للمصحلة والنتائج وما تم صرفه وما تم تحصيله، فالدولة لم تقصر في هذا الموضوع ووزير الشباب كان دائم الحضور والتشجيع، فأنا كعضو بمجلس النواب اعددت طلبات احاطة بهذا الموضوع، ويجب ان يكون هناك حساب للجنة الأولمبية، فنحن في الجمهورية الجديدة بقيادة رئيسها مش هنسيب حد مقصر".

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