غدا..أولى عروض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح مكتبة الإسكندرية

/645579/غداأولى-عروض-مسرحية-ياما-في-الجراب-ياحاوي-على-مسرح-مكتبة-الإسكندرية

يفتتح المسرح الكبير بمكتية الإسكندرية بداية من غدا الثلاثاء الموافق 16 من شهر أغسطس، أولى عروض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للفنان القدير يحيى الفخراني.

دوت الخليج يرصد موعد إطلاق عروض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

وتعد مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» أول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم 26 أغسطس، والعمل مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولة مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» عدد كبير من النجوم هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

يحيى الفخراني يخوض المنافسة الرمضانية 2022 بمسلسل جديد

وأعلن الفنان الكبير يحيا الفخراني عن مشاركته في المنافسة الرمضانية الجديدة لعام 2022 من خلال تقديم عمل درامي جديد ومختلف عن سابقيه من الأعمال دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

وكان قد تألق يحيى الفخراني بالعام الماضي من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» في تجربة فريدة ومختلفة عني غيرها من الأعمال المعتادة للفخراني اذ تناول العمل في إطار درامي كوميدي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

أبطال مسلسل «نجيب زاهي زركش»

وشارك في بطولتة مسلسل «نجيب زاهي زركش» كلًا من الفنان الكبير يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.