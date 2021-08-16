/645578/ميراليم-بيانيتش-لاعب-برشلونة-على-أعتاب-العودة-إلي-يوفنتوس--تفاصيل

كشفت تقارير صحفية اليوم، الاثنين، أن لاعب الوسط البوسيني ميراليم بيانيتش أصبح قريباً من العودة إلى صفوف نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من حسابات المدير الفني الهولندي رونالدكومان لفريق برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وترك المدير الفني الهولندي رونالد كومان لاعبه البوسني خارج قائمة نادي برشلونة لافتتاح بطولة الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد مساء أمس، الأحد.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميراليم بيانيتش أصبح على أعتاب العودة إلى يوفنتوس فى الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع بند أحقية الشراء.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.