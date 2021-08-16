بندوة دوت الخليج..محمد الحسينى:أغلبية البرلمان «عملت كتف بكتف مع الوطن والمواطن»..ورئيس الوزراء «صنايعى من أيام الإسكان»

/645577/بندوة-تحيا-مصرمحمد-الحسينىأغلبية-البرلمان-عملت-كتف-بكتف-مع-الوطن-والمواطنورئيس-الوزراء-صنايعى-من-أيام-الإسكان

تحدث النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بندوة موقع دوت الخليج، عن رؤيته لأداء مجلس النوا خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، وانحيازاته الواضحة للمواطن الوطن، فى ضوء وجود أغلبية حزب مستقبل وطن، مع تأكيده علي إختلاف أداء المعارضة تحت قبة البرلمان، عن الفصل التشريعى الأول، بجان العلاقة الرشيدة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

النائب محمد الحسينى:زعيم الأغلبية قيادة شابة تستحق التقدير

النائب محمد الحسينى قال بندوة موقع دوت الخليج والتى أدارها الزميل محمود فايد، بأنه عند الحديث عن تقييم أداء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فإننا نقول:"نقطة وبنكمل السطر لأداء الفصل التشريعى الأول"، مؤكدًا علي أن استكمال الجهود فى ضوء أغلبية حزب مستقبل وطن بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأيضا القيادة الحزبية الشابة أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية حيث التنسيق والتنظيم الهائل تحت قبة البرلمان، مؤكدا علي أن هذه الجهود تستحق التقدير الكبير، حيث مستهدفات هذه الجهود دائما لصالح الوطن والمواطن قائلا:" أغلبية تعمل من أجل الوطن والمواطن وليس ضد الوطن أو المواطن".

دوت الخليج

النائب محمد الحسينى: قانون أسر الشهداء كان رسالة عظيمة

الحسينى أكد علي أن الجانب التشريعى كان به جهود كبيرة حيث أصدر المجلس نحو 146قانون، بمختلف المجالات والتخصصات، مشيرا إلي أنه من ضمن هذه التشريعات كانت توجد العديد من الرسائل حيث قانون صندوق أسر الشهداء، حيث الدعم المتواصل لهم ولأسرهم بعد تضحياتهم الكبيرة من أجل الوطن، وأيضا قانون التحرش والذى كان رسالة واضحة من أجل دعم المرأة المصرية وتحقيق ردع عام بشأن القائمين بمثل هذه الأفعال التى تمثل أذى للمرأة بجابن العديد من التشريعات التى كانت متماسة مع المواطن والوطن.

وأكد أيضا علي أنه رغم هذه الجهود التشريعية إلا أن الحكومة قد تأتى فى بعض الأوقات وتسبب فى تطبيق غير منضبط للتشريعات من خلال إصدار لوائح تنفيذية غير متوافقة مع القانون، مشيرا إلي أن مثل هذه الإجراءات تسبب أزمة ولكن بالحوار والنقاش دائما بين الحكومة والبرلمان يتم لفت النظر لها، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أقر مبدأ جديد فى العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية باللقاءات المباشرة مع اللجان النوعية، وهو ما يؤكد عمل الحكومة كتف بكتف مع البرلمان، مشيرا إلي أن مثل هذه اللقاءات نقلة نوعية فى العلاقة بين البرلمان والحكومة قائلا:" مثل هذه اللقاءات تقصر الطريق كثيرا".

النائب محمد الحسينى:فعلنا الدور الرقابى بدور الانعقاد الأول

وبشأن الدور الرقابى وتفعيله خلال دور الانعقاد الأول أكد وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس شهد تفعيل كبير لذها الدور وأبرزها هو حضور كل ممثلى الحكومة أمام البرلمان والحديث الواضح بشأن ما تم تحقيقه من برنامج الحكومة علي مدار الفترة الماضية وما سيتم تحقيقه خلال الفترة المقبلة، وكانت الجلسات تمتد للعشر ساعات، مشيرا إلي أن هذه اللقاءات كانت بها كل المصارحة والمكاشفة وإضهار الحقيقة للرأى العام، وتفعيل دور البرلمان الحقيقى الرقابى على الحكومة.

النائب محمد الحسينى: معارضة برلمان 2021 مختلفة ومميزة وتعمل لصالح الوطن

حديث النائب محمد الحسينى تطرق أيضا لطبيعة المناقشات التى تمت على مدار دور الانعقاد الأول، وقدرة النقاش علي الوصول إلي نتائج لصالح المواطن، مثلما حدث فى قانون الرى والثروة السمكية، ومن ثم النزول بالرسوم المقرره بالقوانين بعد مناقشات الحكومة والأغلبية والمعارضة، مؤكدا علي أن أى قانون يتم عرضه يتم مناقشته بشكل دقيق ودائما ما يكون عين ورؤية جميع نواب نحو المواطن والوطن أثناء المناقشة، ومن ثم دائما ما كانت المناقشات تمتد لنقاط كثيرة تنتهى بالموافقة علي رغبة النواب ورؤيتهم من جانب الحكومة وخاصة في حالة الرسوم وفرضها، وساء كانت رغبة النواب من الأغلبية أو المعارضة، والتى أصبحت مختلفة كثيرا عن برلمان 2015 وتحصل علي حقها بشكل كبير قائلا:" المعارضة ببرلمان 2021 مختلفة ولا تضيع الوقت ولا تنظر علي الدولة ".

وأكد علي أن المعارضة تحصل علي حقها الكامل وفى بعض الأحيان حديثها يكون أكثر من الأغلبية، مشيرا إلي أن زعيم الأغلبية يتحدث دائما عن أنه إذا كان حديث المعارضة فى الصالح العام فجميعا خلفهه، ونتوافق عليه وهو ما حدث فى العديد من المناقشات التشريعية، مؤكدا علي أن الجميع كتف بكتف مع المواطن من أغلبية ومعارضة، مشيرا إلي أن البرلمان به نخة محترمة تعبر عن ررؤيتها بشكل منضبط من أجل دعم واستقرار الدولة المصرية.

النائب محمد الحسينى: لجنة الإدارة المحلية «لجنة صنايعية»

لقاء النائب محمد الحسينى بتحيا مصر تطرق للجنة الإدارة المحلية، مجلس النواب، مؤكدا علي أنها واصلت جهدها خلال دور الانعقاد الأول برئاسة النائب أحمد السجينى، حيث العمل دائما كفريق عمل واحد وكان لها العديد المواقف الإيجابية مع أعضاء الحكومة، مشيرا إلي أنه يرى أهمية أن لا يكون هناك مجلس محلية قبل إجراء تقسيم إدارى جديد للجمهورية، حيث ذلك من شأنه أن يحقق التوازن الطبيعى من التنمية المستدامة قائلا:" أفضل أن تجرى انتخابات المجالس المحلية بعد عمل التقسيم الإدارى الجديد".

النائب محمد الحسينى: رئيس الوزراء صنايعى

وأكد أيضا علي أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بها العديد من الوزراء الصنايعية ولهم دور كبير فى استكمال مهامهم، مشيرا إلي أن رئيس الحكومة يعمل كتف بكتف مع المواطن، ونتعاون معه منذ أن كان وزير للإسكان، وهو وزير صنايعي قائلا:" فى إحدى المرات ماسورة مياه اتكسرت فى بولاق وكنا واقفين لقينا المهندس مصطفى مدبولى واقف جنبنا وبيشتغل من علي الأرض وهو وزير الإسكان وده بيأكد أنه وزير صنايعيى وأداءه كرئيس وزراء مختلف ومميز فى ضوء عمل القيادة السياسية وحجم المشروعات التى تتم علي الأرض".