/645575/النيابة-تباشر-التحقيقات-في-العثور-على-جثة-شاب-مذبوح-بطريق-الأوتوستراد

باشرت النيابة العامة بالمقطم بالقاهرة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثمان شاب بالعقد الثالث من العمر مذبوح في منطقة طريق الأوتوستراد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب مذبوح بطريق الأوتوستراد

جثة مذبوحة

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الأولية، بأن الشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي «سروال سماوي» وبه إصابات، عبارة عن جرح ذبحي في رقبة من الناحية اليمني، وملقاة بجانب الطريق بعد الحاجز الأسمنتي بالطريق اتجاه الأوتوستراد.

التحقيق في العثور على جثة شاب

و ترجع تفاصيل العثور على جثة شاب، عندما تلقت دورية أمنية بالمقطم في القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة شاب مذبوح بدائرة القسم، و على الفور انتقل رئيس مباحث المقطم إلى مكان البلاغ بانتقال، وأتضح صحة الواقعة وحرر محضر رقم 81 أحوال وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، غموض واقعة العثور على جثمان شخص داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصاب بجرح بالرقبة وسرقة هاتفه المحمول ومركبة التوك توك الخاص به، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

كان عايز يسرقه

وكانت البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم، في مكان اختبائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته دراجة بخارية« التوك توك»، والهاتف المحمول، وبمواجهته أمام رجال المباحث عن الجريمة، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.