محمد عبد العزيز يتفقد أعمال الترميم بقصر محمد علي التاريخي بشبرا الخيمة«صور»

/645574/محمد-عبد-العزيز-يتفقد-أعمال-الترميم-بقصر-محمد-علي-التاريخي-بشبرا-الخيمةصور

قام النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بزيارة قصر محمد علي بشبرا الخيمة يرافقه اللواء سلمي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وممثلي وزارة الآثار المسؤولين عن عملية ترميم القصر، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الترميم بقصر محمد علي التاريخي بشبرا الخيمة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة النائب محمد عبد العزيزي التفقدية لقصر محمد علي قصر محمد علي وأكد النائب محمد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القصر تحفة معمارية تاريخية حيث يعود تاريخه لعصر محمد علي باشا ويحتوي على كنوز فنية من لوحات وزخارف وأعمدة رخامية غاية في الجمال والإبداع. ووجه النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، شكره على المجهود الكبير المبذول في ترميم القصر ليصبح قبلة سياحية كبرى تليق بالجمهورية الجديدة لوطننا الغالي مصر.

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