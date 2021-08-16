/645572/تعرف-على-مجموعة-الأهلي-في-تنس-الطاولة-بالبطولة-العربية-بالأردن

أسفرت قرعة البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية التي تنطلق منافساتها في العاصمة الأردنية غدا، عن تواجد فريق رجال تنس طاولة الأهلي على رأس المجموعة الأولى، رفقة فرق التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم الاثنين المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت قرعة السيدات، عن تواجد تنس طاولة الأهلي في المجموعة الأولى بجانب غاز الجنوب العراقي، والعربي الكويتي، والأرثوذسكي الأردني.

وتغادر بعثة الفريق تنس طاولة الأهلي للرجال والسيدات القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان، لخوض منافسات البطولة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، و تضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

فيما تضم قائمة اللاعبين المشاركة في البطولة العربية من فريق الرجال كلا من: سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان.

بينما تضم قائمة فريق السيدات كلا من: نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

وكان أشرف عبدالفتاح المدير الفني لـ تنس طاولة الأهلي»قد غادر القاهرة صباح أمس الأحد من أجل حضور قرعة البطولة.

موعد مغادرة البعثة

تغادر بعثة الفريق الأول لتنس “تنس طاولة الأهلي” رجال وسيدات القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تنطلق غدا الثلاثاء، وتستمر حتى23 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

استقبل النادي الأهلي صباح أمس البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ومساعده محمد وهبة، اثناء زياراته لمقر قطاع الناشئين بفرع مدينة نصر.

وقام فينجادا بمتابعة أجزاء من تدريبات فرق القطاع وأبدى إعجابه بالمستويين الفني والبدني للاعبين، كما دخل في حديث مطول مع خالد بيبو وبروكيش حول أساليب التدريب وخطط اللعب.

وتفقد فينجادا منشآت قطاع الناشئين، سواء قاعة المحاضرات أو غرفة الساونا والجاكوزي، وعيادة الناشئين والجيم، وملاعب التدريبات.

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه الشديد بمنشآت قطاع الناشئين وقال إنها لا تقل تطوراً عما يراه في أكبر الأندية الأوروبية، كما أشاد بتواجد وحدة خاصة للقياسات البدنية، مما يساهم بقوة في تطوير مستوى اللاعبين خاصة على الجانب البدني.