/645570/التمامي-لتحيا-مصر-نراقب-ما-يتم-انجازة-من-برنامج-الحكومة-رغم-الإجازة-البرلمانية

قالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي تسعي لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب و الشيوخ مشيرة إلي أننا نري نحن امام تنمية حقيقية ملموسة على ارض الواقع .

ولاء التمامي: نراقب ما يتم انجازة من برنامج الحكومة

واضافت عضو مجلس النواب ولاء التمامي لتحيا مصر أن البرلمان بغرفتية نواب وشيوخ وافق على الخطة ونحن حتى وان كنا فى اجازة برلمانية نراقب ما يتم انجازة بالفعل مشيرة إلي أنه في بداية دور الانعقاد الاول للبرلمان تم استدعاء الوزراء للوقوف على ماتم انجازة وتري كيف تم تحقيق وما سيتحقق من برامجهم التي وضعتها الدولة فنرى معدل البطالة فى انخفاض ونجد فرص عمل فى القطاع الخاص متوفرة وبمقابل عالى واى شاب يستطيع ان يجد عمل الان عكس ماكان يحدث سابقا .

واكدت التمامي علي أن ثبات الاسعار يدل على ان هناك تنمية واقعية وان ما يثير الاعجاب ان الدولة اوجدت بدائل للانفاق على المشروعات الكبرى بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وهى افكار غير تقليدية استطاعت ان تغير من شكل مصر .

وقالت عضو مجلس النواب نحن على اعتاب جمهورية جديدة دولة اصبحت اركانها قوية تسير بخطى ثابتة نحو خدمة المواطن و كنا منذ سنوات على وشك الانهيار ولكننا الان نقف على ارض صلبة نبنى ونعمر فكل الشكر للسيد الرئيس والشكر للحكومة التى يراسها الدكتور مصطفى مدبولى على جهدها.