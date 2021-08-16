/645569/تعليم-النواب-لتحيا-مصر-تطعيم-الطلاب-والكوادر-الجامعية-يؤكد-حرص-الدولة-بالنهوض-بالتعليم

قالت النائبة ماجدة بكري عضو مجلس النواب وكيل لجنة التعليم بالمجلس أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد خطوة ممتازة في تدعيم المنظومة التعليمية للحفاظ علي صحة الطلاب والكوادر التعليمية خاصة بعد نجاح الدولة في تجاوز جائحة كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي الطلاب وهيئة التدريس .

تطعيم الطلاب والكوادر الجامعي

واكدت وكيل لجنه التعليم بمجلس النواب النائبة ماجدة بكري في تصريحات لتحيا مصر أن منظومه التعليم شهدت تطور ملحوظ في الاونه الأخيرة علي مستويات مراحل التعليم من الروضه وحتي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي مشيرة إلي أن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة تؤكد علي حرص الدولة المصرية بالاهتمام بالتعليم الذي هو أساس بناء مصر الحديثه .

واكدت عضو مجلس النواب ماجده بكري علي أن الدولة تسعي دائما إلي تطوير منظومة التعليم والحفاظ علي صحة الطلاب والاهتمام بهم فوجدنا عدد كبير من المدارس الحديثه التي تم إنشائها في محافظات عديدة وقري ونجوع كانت لا تصلح والانونري مبادرة حياة كريمه وكيف سيكون في كل قرية مدرسة تليق بالطالب المصري وكذلك البرنامج القومي للتغذية المدرسية واخيرا تطعيم الكلاب وهيئة التدريس بجانب تطوير مناهج التعليم وكلها تصب في صالح بناء جيل جديد مثقف تعتمد عليه الدولة المصرية في بناء مستقبلها .