بـ5 مليون مشاهدة..أغنية «لو هتسيب» لمحمد حماقي تتصدر تريند يوتيوب

/645568/بـ5-مليون-مشاهدةأغنية-لو-هتسيب-لمحمد-حماقي-تتصدر-تريند-يوتيوب

حققت أغنية «لو هتسيب» للفنان محمد حماقي الذي تعد ثاني أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني” نجاحات ساحقة منذ أول دقيقة من طرحها عبر موقع يوتيوي كما حصدت على إشادات عدة من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني على رأسهم المطربة اللبنانية إليسا.

دوت الخليج يرصد مشاهدات أغنية «لو هتسيب»

تصدرت اغنية «لو هتسيب» لمحمد حماقي تريند رقم 1 على موقع يوتيوب، كما وصلت عدد مشاهدتها حتى الأن لأكثر من 6 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط، وهو عدد مرضي للغاية.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج «لو_هتسيب»، عبر موقع التدونات القصيرة “تويتر”، وذلك عقب طرح أحدث أغاني الفنان محمد حماقي والتي تحمل اسم «لو هتسيب»، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.

تفاصيل أغنية لو هتيسب

أغنية «لو هتسيب» من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع احمد ابراهيم، ميكساچ احمد ابراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تاليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى اصلان، تسجيل م.محمد عدس.

إليسا تهنأ حماقي بأغنية لو هتسيب

وهنأت الفنانة إليسا، الفنان محمد حماقي بنجاح أغنية الجديدة «لو هتسيب» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، فكتبت: “مبروك حبيب قلبي، ادماني الجديد”، ورد عليها محمد حماقي كاتبًا: “شكرًا حياتي، انتي ادماني”.

وكانت قد حققت أغنية زيها مين لمحمد حماقي هي الأخرى نجاحات ساحقة، فتصدرت اغنية «زيها مين» لمحمد حماقي تريند رقم 3 على موقع يوتيوب رغم مرور أسبوع على طرحها، ما وصلت عدد مشاهدتها حتى الأن لأكثر 8 ملايين مشاهدة وهو عدد فائق للغاية.

أغنية «زيها مين» من أغاني ألبوم يا فاتني، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية «زيها مين»

وتقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع، قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد الماشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن.”.