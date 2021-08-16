/645567/القنوات-الناقلة-لمباراة-الاتحاد-والرائد-في-الدوري-السعودي

يواجه فريق الاتحاد نظيره الرائد في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على الفيحاء بالجولة الأولى (0-1)، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي 2020/2021، أمام نادي الاتفاق بنتيجة (2-1).

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل نادي الاتحاد المباراة في المركز 11 بعد هزيمته أمام الفيحاء، فيما يدخل نادي الرائد المباراة في المركز الرابع بـ 3 نقاط و ستقام مباراة الاتحاد والرائد مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة و50 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد عبر قنوات "SSC" الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

يذكر أن فريق الاتحاد قد تلقى هزيمة صادمة في افتتاح جولات الدوري السعودي للمحترفين، على يد فريق الفيحاء بهدف نظيف، ليواصل تقديم مفاجآته غير السارة لجماهيره، والتي باتت معتادة خلال المواسم الأخيرة، على الرغم من الاستفاقة النسبية بالموسم الماضي.

لكن على الجانب الأخر، يستهدف فريق الرائد للاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد أن حقق الفوز بالجولة الأولى على حساب الفتح، بهدف نظيف، أحرزه رائد الغامدي؛ وذلك على أمل إنهاء منافسات هذا الموسم في مركز جيد، بعيداً عن مراكز الهبوط.

لقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.