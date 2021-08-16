/645561/كواليس-السيطرة-على-حريق-هائل-داخل-حظيرة-مواشي-و3-منازل-في-بني-سويف

نجحت الحماية المدنية ببني سويف، اليوم الإثنين، على حريق هائل في حظيرة مواشي، بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، اليوم الاثنين 16 أغسطس، دون خسائر في الأرواح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نفوق 6 رؤوس ماشية وأغنام في حريق هائل داخل حظيرة مواشي ببني سويف

حرق 3 منازل

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بإندلاع حريق هائل في حظيرة مواشي بقرية المحمودية، وامتدت ألسنة النيران إلى 3 منازل مجاورة.

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليها ، كما جرت السيطرة على ألسنة النيران بمساعدة الأهالي، التي أسفرت عن نفوق 6 رؤوس ماشية وأغنام، واحتراق ماكينة ري، و توك توك، فضلا عن بعض المفروشات والأثاث دون خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق أخر اليوم سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، على حريق داخل مصنع للكيماويات بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات، وجارى عملية التبريد، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق بمصنع للكيماويات بالمنطقة السادسة الصناعية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة عليها، وجارى عملية التبريد.

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.