كرم جبر عضوًا بمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية

أصدر د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق.

ويشكل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية من الدكتور شريف على محمد حماد، وزير البحث العلمى السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، والسفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته) ، والمهندس خالد لطفى حسن محمد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة (بصفته) ،والمهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية (من ذوى الخبرة).

ويضم مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الدكتور عمرو أمين عدلى ، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات سابقاً، واستاذ الهندسة الكهربية – جامعة القاهرة، و الدكتورة ريم محمد بهجت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية ،الدكتورة هدى المراغى أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، والدكتور سعيد مجاهد أستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ، وكريم عوض المدير التنفيذي لشركة أي أف جى هيرميس ، والدكتور خالد إسماعيل مؤسس ومدير شركة كى اى انجل بمصر والدكتور محمد حمادى الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة سكاى Sky Groups بأوروبا.