وزيرة الصحة: تسجيل العاملين بالتربية والتعليم للحصول على اللقاح بحد أقصى 7...

استعرضت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا البوم الإثنين ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتضمن تحديد وزارة الصحة من خلال بوابة الحجز للقاحات إختيار (العاملين بالتربية والتعليم)، ليقوم العاملون بالوزارة باختياره أثناء إتمام الحجز، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على العاملين بسرعة التسجيل بحد أقصى ٧ سبتمبر ٢٠٢١.

وأوضحت أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل للحاجزين على الموقع، بحيث يتم الانتهاء خلال منتصف سبتمبر على الأكثر من تطعيم جميع القائمين بالحجز والانتهاء من الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي.