القوي العاملة : تعيين 30 شابا من ذوي الهمم بالإسكندرية

نظم مكتب تشغيل برج العرب التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ملتقى توظيف مصغر لذوي الهمم، حيث تم تعيين ٣٠ شاباً منهم بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة بالمدينة ، بعد أن تم استقبالهم بمقر المكتب في وجود إدارة الموارد البشرية بالشركة، وتم إجراء المقابلات الشخصية معهم وتم تحرير عقود العمل وتسليمها لهم في نفس اليوم.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ذلك جاء في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة توفير فرص عمل لائقة وخاصة لذوي الهمم والعزيمة والعمل على دمجهم في مجتمع العمل.
وأشار مدير المديرية ياسر سعيد إلي أنه حضر المقابلات الشخصية دعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.
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