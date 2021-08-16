محافظ الوادي الجديد يترأس إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وشدد المحافظ علي سرعة تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من إرتفاع الإصابات خلال هذه الفترة، مؤكداََ علي سرعة الإنتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، حفاظاً على صحة المواطنين، وتشديد الرقابة علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل المساجد الكبري.

ووجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات تركيب عدادات الطاقة الشمسية بالوحدات المحلية بالمراكز و المساجد الكبري والمدارس ضمن خطة إحلال إستخدام الطاقة الشمسية.

كما أشار إلي التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية لإسترداد وتحصيل حق الدولة من خلال التصدي للتعديات علي الأراضي ومخالفات تغيير النشاط بالوحدات السكنية.

من ناحية أخري ، أعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة لإختيار أفضل المدارس على مستوى مراكز المحافظة من حيث أعمال التجميل والإستعداد للعام الدراسي الجديد.