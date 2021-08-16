وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الياباني بالقاهرة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات مع موتيجي توشيميتسو وزير خارجية اليابان، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وتناول الوزيران، خلال اللقاء- الذي عقد بمقر وزارة الخارجية العلاقات المصرية اليابانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.