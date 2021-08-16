صور.. حملة للتطعيم ضد كورونا بكلية أصول الدين فى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - استقبلت كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، على رأسها الدكتور محمد عبدالرحيم البيومى، عميد الكلية، فريقًا طبيًا من مديرية الشؤون الصحية بالشرقية؛ لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، بلقاح فيروس كورونا.





وحث عميد الكلية أعضاء هيئة تدريس والعاملين على ضرورة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدًا بدور الدولة المصرية فى توفير الإمكانيات اللازمة، لتوفير اللقاح للمواطنين، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تهدف للمحافظة على سلامتهم. وتأتى الحملة فى إطار دور الجامعة المجتمعى وحرصها على سلامة الجميع، إذ أكد عميد الكلية أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة منتسبيها من أى أمراض من خلال المساهمة فى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية المصريين والحفاظ على سلامتهم من المخاطر. وأشار الدكتور محمد عبدالرحيم البيومى، عميد الكلية، إلى أن الحملة انطلقت اليوم، لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، موجهًا الأمن الإدارى بتنظيم عملية التطعيم وتذليل أى عقبات أمام الحملة.

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