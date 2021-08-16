صور.. محافظ الجيزة يتابع تجهيزات الممشى الجديد بكورنيش المريوطية

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة التى يتم تجهيزها بكورنيش المريوطية، وتابع التجهيزات الجارية، والوحدات التى تم وضعها، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتيه التى يتم تجهيزها بالمنطقه من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ودورات المياه.





وشدد أحمد راشد على ضرورة أن تتم التجهيزات على أكمل ما يكون لينال استحسان المواطنين، أسوة بما تم فى المرحلة الأولى من الأكشاك.

كما تفقد المحافظ مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات على ترعة المريوطية أمام شارع العروبة، وقرر توقيع غرامة تأخير على الشركة المنفذة للمشروع لعدم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال، مؤكداً على مدير مديرية الإسكان بالمتابعة اليومية مع الشركة لسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية للكوبرى لما له من أهمية فى نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربى لطريق المريوطية، مشدداً على ضرورة تغطية أى كابلات كهربائية بمحيط الكبارى ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وحرص المحافظ على معاينة نسب التنفيذ بكوبرى المشاة والسيارات الجارى تطويره أمام شارع ترسا، مؤكداً ضرورة تنظيم مسارات السير بالكوبرى والجزيرة الوسطى لضمان إنتظام الحركة المرورية بذلك القطاع الحيوى.

وخلال الجولة، وجه المحافظ حى الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزالة العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمنى المحدد لها.

كما تفقد المحافظ نسب إزالة عدد من المنشآت الملاصقه لكوبرى المريوطية الجديد وأخرى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا موجهاً برفع المخلفات أولاً بأول مع سرعة إنجاز الأعمال لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبرى المريوطية الطائر للوقوف على أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة لتسهيل حركة المترددين على الطريق موجهاً بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وتيسير عبد الفتاح، رئيس حى الهرم، وأشرف تامر، رئيس حى الطالبية، ومحمد نور، رئيس حى العمرانية.