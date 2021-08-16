فيديو.. مختار جمعة: «الإمام المفكر» من أهم برامج تدريب أئمة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن برنامج "الإمام المفكر" لتدريب الأئمة والواعظات يهدف إلى الهدف صنع جيل شديد التميز من الأئمة المفكرين يسهم فى قيادة الرأى العام الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد أباطيل المتطرفين، ويقوم بنشر الفكر الوسطى المستنير محليا وعالميا.





وأضاف وزير الأوقاف فى فيديو نشر على قناته الرسمية اليوم الإثنين أنه بعد تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية أصبح هناك مجموعة من الأئمة والواعظات شديدة التميز فى الفهم والتلقى وفهم قضايا التجديد والتعامل معها، مؤكدا أن "الإمام المفكر" يعد من أهم برامج التدريب التى تنفذها الوزارة.

وأشار إلى أن برنامج "الإمام المفكر" انتقل من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة بين جموع الإئمة والواعظات، التحول بالنخبة المتميزة من نخبة متلقية إلى نخبة مفكرة تسهم فى صناعة التجديد.

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