قرار عاجل من القوى العاملة بشأن مصنع زيوت أبو رواش

جدة - نرمين السيد - كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالانتقال الفورى إلى مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسباب الحريق الذى شب فيه، بمجرد علمه بالحادث، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون العمل.





وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من المديرية، أشار إلى أن حادث حريق مصنع تصنيع زيوت السيارات بالقطعة رقم 3 ب امتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، أسفر عن وفاة عن 5 أشخاص من العاملين بالمصنع منهم مصريين، وسودانين، وعامل سعودى الجنسية.

وأشار التقرير إلى أن المنشأة تدار بدون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة، وأن المنشأة كانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة ثم قام المالك للقطعة بتأجيرها إلى المدير المسؤول عن المصنع حاليًا، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف تقريبا دون إصدار أية نوع من التراخيص.

وأرجع التقرير المبدئى إلى أن أسباب وقوع الحادث بسبب: عدم إجراء تقييم وتحليل للمخاطر طبقا للمادة 215 من قانون العمل، وعدم الوقاية من المخاطر الميكانيكية وهى عدم تزويد غلاية الزيت بوسائل الوقاية الذاتية التى تمنع فتح الغلاية أثناء التشغيل طبقًا للمادة 209، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية لحماية العامل من مخاطر بيئة العمل، وعدم إخطار العامل بمخاطر مهنته طبقا للمادة 217، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من المخاطر الكيماوية (استخراج تصاريح العمل قبل بدء العملية)، ما أدى إلى اختناق العمال مادة 34 من القرار رقم 211 من قانون العمل.

وأشار وكيل المديرية فى تقريره إلى أنه بناء على ذلك تم تحرير المحضر رقم 180453 فى 15 أغسطس 2021 بالمخالفات المسببة للحادث، فضلاً عن تحرير محضر فورى رقم 180452 بنفس التاريخ السالف الذكر، لعدم توقيع الكشف الطبى الابتدائى للعمال المتوفين وجميع العاملين تنفيذا للمادة 216، وعدم إرسال الاحصائية النصف سنوية تنفيذًا للمادة 228 من قانون العمل، وتم إنذار المنشأة بباقى المخالفات، فضلا عن قيام مكتب العمل المختص بإخطار التنمية الصناعية بعمل غلق كلى للمنشأة.