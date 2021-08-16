القوى العاملة: تعيين 30 شابا من ذوى الهمم فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظم مكتب تشغيل برج العرب التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ملتقى توظيفى لذوى الهمم، وتم تعيين 30 شاباً منهم بكبرى الشركات العاملة فى مجال الملابس الجاهزة بالمدينة، بعد استقبالهم بمقر المكتب فى وجود إدارة الموارد البشرية بالشركة، وتم إجراء المقابلات الشخصية معهم، وتحرير عقود العمل، وتسليمها لهم فى نفس اليوم.





وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة توفير فرص عمل لائقة وخاصة لذوى الهمم والعزيمة والعمل على دمجهم فى مجتمع العمل. وأشار مدير المديرية ياسر سعيد، إلى أنه حضر المقابلات الشخصية دعاء حسنين، مدير مكتب تشغيل برج العرب.

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