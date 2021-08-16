إنفوجراف.. قرارات جديدة فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا العديد من القرارات المهمة يوضحها الإنفوجراف التالى: وأوضحت وزيرة الصحة خلال الاجتماع أن ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تتضمن تحديد وزارة الصحة من خلال بوابة الحجز للقاحات إختيار (العاملين بالتربية والتعليم)، ليقوم العاملون بالوزارة باختياره أثناء إتمام الحجز.

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