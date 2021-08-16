وزيرة البيئة تبحث مع البنك الدولى التعاون فى مجال دراسات المناخ

جدة - نرمين السيد - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع آيات سليمان المدير الإقليمى لقطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولى، وممثلى البنك لمناقشة التعاون فى مجال إعداد الدراسات حول آثار تغير المناخ ومواجهتها.





وأكدت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، أن مصر تتخذ خطوات حثيثة لإعداد الدراسات والاستراتيجيات الوطنية حول آثار التغيرات المناخية وأنسب الطرق لمواجهته، قائلة "نحن نثمن التعاون المثمر مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية".

وأشارت إلى العديد من قصص النجاح لمشروعات ومبادرات تهدف للحد من آثار التغيرات المناخية ومنها المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالوقود النظيف (الغاز الطبيعى، الكهرباء) ، والاتوبيسات الكهربية النقل الجماعى.

وأوضحت أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تمهيدا لإعداد الاستراتيجية، مستعرضة آخر مستجدات تطوير العمل البيئى فى قطاع التغيرات المناخية من حيث الفرص وقصص النجاح والتحديات والحلول المقترحة.

وشددت على ضرورة التعاون لتحديد المجالات التى يمكن دعم البنك الدولى مصر بها، كطرق تنفيذ البنية التحتية الخضراء والأكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية، وتوفير نماذج لمشروعات خضراء قابلة للتنفيذ الفعلى ليتمكن الشركاء من العمل بها، علاوة على الدعم الفنى والمؤسسى.

من جانبها، أشادت المدير الإقليمى للتنمية المستدامة بالبنك الدولى بالخطوات والإجراءات التى تتخذتها مصر فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ، والشراكة القوية مع مصر فى برنامج الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والذى يدخل مرحلة جديدة من التعاون الفنى، مما مكننا من التعرف بشكل أفضل على التحديات والفجوات وسبل المواجهة والمخاطر والفرص الحقيقية التى يمكن العمل عليها والقائمة على مبدأ انبعاثات كربون أقل.

وأضافت أن مصر من الدول التى يجب أن تخبر العالم عن تجربتها فى التعامل مع تغير المناخ وقدرتها على احداث التوازن بين التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ونسعى للتعاون فى دراسة تأثيرات تغير المناخ على القطاعات الحيوية ومنها الزراعة وكيفية الوصول لسيناريوهات أكثر قدرة على المواجهة والخروج بمنتجات ذات انبعاثات كربون أقل ذات ميزة تنافسية، بالإضافة إلى دمج القطاع الخاص وتمويل مشروعات المناخ.

وأكدت سليمان أن البنك لديه خطة عمل إقليمية للمناخ، وتتضمن 4 قطاعات من مجالات العمل ذات الأولوية وهى أنظمة الحياة كالمياه والزراعة، ونقل الطاقة، والمدن الحضرية، والتمويل، وهى القطاعات التى نسعى لمساعدة الدول على تحديد أولوياتها بها.. كما ناقش الجانبان دراسة أنسب السيناريوهات لمصر فى مجال المناخ، وسبل دعم مصر عند توليها رئاسة مؤتمر المناخ المقبل COP27.