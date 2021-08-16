وكيل أعمال نجم النصر السعودي يحسم مستقبله مع الفريق

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كشف مارسيلو سيموني، وكيل أعمال بيتي مارتينيز لاعب فريق النصر السعودي، موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات مارسيلو سيموني، وكيل أعمال بيتي مارتينيز لاعب فريق النصر السعودي:

تصريحات وكيل مارتينيز

وصرح سيموني لصحيفة الرياضية السعودية قائلاً : “إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لم تخطره حتى مساء أمس بإعارة لاعبه لأي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي 2021 "

وواصل : “عقد بيتي مع النصر مستمر، واللاعب حاليًا، يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية التي أجراها على يد رامون كوجات الطبيب الإسباني الشهير في أبريل الماضي، حيث تم تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة”.

وكان مارتينيز قد تعرض للإصابة خلال الموسم الماضي بتمدد في الوتر الخلفي للركبة، ليعلن فريق النصر غيابه عن الملاعب لمدة 6 شهور، بعدما أجرى اللاعب فحوصات طبية في موطنه.

أرقام خيالية حققها الهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.