/645565/تعرف-على-تفاصيل-حفل-محمد-منير-بالساحل-الشمالي

انضم الفنان المتألق الكينج محمد منير مؤخرا لقائمة النجوم الذي من المقرر أن يحيوا حفلاتهم بمدينة الساحل الشمالي ضمن حفلات موسم الصيف، ويمثل هذا الحفل عودة لمنير بعد فترة غياب دامت طويلا بسبب مروره بأزمات صحية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل محمد منير بالساحل الشمالي

يقام حفل محمد منير في المسرح الروماني بالساحل الشمالي بيوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر أون لاين خلال الأيام المقبلة على أحد المواقع عبر الإنترنت، بجانب طرحها في عدد من منافذ البيع في القاهرة والساحل الشمالي، وسيتم طرح التذاكر في فئتين 300 جنيه و600 جنيه.

وتستعد الجهة المنظمة للحفل أن تقدم العديد من المفاجآت للكينج وجمهوره من ناحية التجهيزات الخاصة بالحفل، ومن المقرر أم يقدم منير في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

أخر أعمال الفنان محمد منير

وطرح الكينج محمد منير منذ أيام فيديو كليب لأغنية أنا رايق وحقق حتى الآن ما يقرب من نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعد الأغنية ثالث الإنتاجات التي قدمها منير، ضمن أخر ألبوماته "باب الجمال"، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

وأعرب محمد منير عن نجاحه بأغنية الجديدة "الباقي من الصحاب" مشيرا إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول الذي صرح بأنها تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وحققت ردود أفعال قوية بين جمهور ومحبي منير.