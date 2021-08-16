بـ2 مليون و896 ألف..دور العرض المصرية تشهد تراجعا ضخما في الإيرادات

/645559/بـ2-مليون-و896-ألفدور-العرض-المصرية-تشهد-تراجعا-ضخما-في-الإيرادات

عادت دور العرض السينمائية لتشهد تراجع ضخم في الإيرادات مقارنة بالأيام الماضية، اذ حققت العديد من الأفلام السينمائية إيرادات لم تتخطى حاجز المليون، لتصل مجموع الإيرادات الكلية أمس إلى 2 مليون و896 ألف جنيه وهذا ماكان يحققه عمل واحد في يوم خلال الأيام السابقة.

دوت الخليج يرصد إيردات الأفلام المنافسة على دور العرض

تربع فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي كعادته عرش شباك التذاكر، بإيرادات بلغت مليوناً و603 آلاف جنيه ويعد هذا العمل الوحيد ضمن الإعمال المنافسة التي شهدت تخطي حاجز المليون جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

فيلم «موسى» في المرتبة الثانية من المنافسة

واحتل فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز المرتبة الثانية الإيرادات دول العرض حيث جني مساء أمس الأحد إيرادات 668 ألفا و766 جنيها، لتصل مجموع إيراداته في 5 أيام إلى 5 ملايين جنيه و505 آلاف جنيه، والعمل من من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

وتدور قصة فيلم «موسى» حول طالب في كلية الهندسة يدعى يحي يعيش حياته وحيدا، فيخطر على باله اختراع إنسان ألى ليكسر حدة ملله، ويساعده في أموره الشخصية، وخلال أحداث قصة فيلم «موسى» يقع هذا الشاب في حب أحد فتيات رجال الأعمال، وعندما يتقدم لخطبتها يرفض والدها هذه العلاقة فتتحول الأمور ضد هذا الرجل حيث يستخدم يحي الإنسان الألي الذي يدعى «موسى» للإيقاع به.

فيلم العارف يتراجع للمركز الثالت

وبعدما كان العارف يتربع على صدارة شباك التذاكر أصبح يحتل المركز الثالث بإيرادات 360 ألفا و367 جنيه، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

فيلم مش أنا يتذيل دور العرض

شهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني خلال الفترة الماضية منذ نهاية أيام العيد الأضحى حتى الأن، تراجع ملحوظ في الإيرادات فبعد حصوده على ملايين الجنيهات في بداية عرضه أصبح يتذيل شباك التذاكر الأن بإيرادات تساوي ألاف الجنيهات، اذ تذيل أمس دور العرض بإيرادات 120 ألفا و812 جنيها.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.