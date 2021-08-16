/645557/أمراء-الحرب-داخل-الحركة-يكتنفهم-الغموض-من-هم-قادة-طالبان

يكتنف الغموض قادة حركة طالبان التي يبدو أنها في طريقها للعودة إلى السلطة، بعد الفوضى العارمة التي أحدثتها خلال الأيام الماضية، واستولت على ما يزيد على ثلثي الأراضي الأفغانية، بالتزامن مع استكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، ورغم أن أهداف الحركة واضحة، إلا أن دخول مسئوليها، أثار الكثير من التساؤلات حول هويتهم وقدراتهم.

دوت الخليج

من هم قادة طالبان

الملا هيبة الله أخوند زاده

وعلى رأسهم الملا هيبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى لحركة طالبان، الذي عين عام 2016، أثناء انتقال سريع للسلطة بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور، الذي قتل في غارة أمريكية في باكستان.

وقبل تعيينه لم يكن يعرف سوى القليل عن زاده، الذي كان اهتمامه منصبا على المسائل القضائية، والدينية، أكثر من فن الحروب.

الملا عبدالغني برادر

وتأتي الشخصية الثانية، التي تعد أكثر تأثيرًا من زاده داخل حركة طالبان، وهو الملا عبدالغني برادار، أحد مؤسسي الحركة، وقد ولد في ولاية أرزغان جنوب البلاد، ونشأ في قندهار، وتشارك تأسيس الحركة مع الملا عمر.

وعلى غرار الكثير من الأفغان تغيرت حياته بسبب الغزو السوفيتي في 1979، وأصبح مجاهدًا، ويعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر.

كان الملا برادرالقائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010، في مدينة كراتشي الباكستانية، وقد أطلق سراحه في 2018، تحت ضغط من واشنطن، ولقي برادر احتراما لدى مختلف فصائل طالبان.

سراج الدين حقاني

أما سراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني فهو نجل أحد أشهر قادة الجهاد ضد السوفيت، جلال الدين حقاني، وهو الرجل الثاني في حركة طالبان، وزعيم الشبكة القوية التي تحمل اسم عائلته، وتعتبر واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده إرهابية، وواحدة من أخطر الفصائل التي تقاتل القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي، في العقدين الماضيين في أفغانستان.

الملا يعقوب

أما الملا يعقوب هو نجل الملا عمر رئيس اللجنة العسكرية، التي تتمتع بنفوذ كبير في طالبان، حيث تقرر التوجهات الاستراتيجية للحرب، ضد الحكومة الأفغانية، ويشكل ارتباطه بوالده الذي كان مقاتلو الحركةيبجلونه كزعيم لحركتهم، عامل توحيد لحركة واسعة متنوعة.