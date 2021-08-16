/645556/الأمن-يكشف-ملابسات-فيديو-حريق-قطار-البدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو على التواصل الإجتماعي« فيس بوك»، تضمن إشتعال أحد القطارات في البدرشين على خلاف الحقيقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حقيقة إشتعال أحد القطارات في البدرشين

فيسبوك

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قطار مشتعل ومصحوب بتعليق (أن القطار مشتعل بالبدرشين .. أين المسئولين).

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو ، وتبين أنه (عامل " له معلومات جنائية " –مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر اليوم كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، غموض العثور على جثمان شرطي صدمته سيارة ملاكي بشرطي أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الشروق.

بيان وزارة الداخلية

وأوضحت الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم في بيان لها، أنه فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة بوقوع حادث تصادم ومصاب أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، أتضح قيام سائق سيارة ملاكى باإصطدام بأحد أفراد الشرطة أثناء عبوره الطريق متجهاً إلى محل إقامته، وتم القبض على قائد السيارة.

وفاة فرد شرطة

وبسؤاله سائق السيارة أقر بأنه المتسبب فى الواقعة، وفى وقت لاحق عُثر على جثمان فرد الشرطة ( متوفياً – متأثراً بإصابته ) أعلى الطريق الدائرى وتم اتخاذ الإجراءات القانون.

بيان وزارة الداخلية

وأوضحت الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم في بيان لها، أنه فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة بوقوع حادث تصادم ومصاب أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، أتضح قيام سائق سيارة ملاكى باإصطدام بأحد أفراد الشرطة أثناء عبوره الطريق متجهاً إلى محل إقامته، وتم القبض على قائد السيارة.

وفاة فرد شرطة

وبسؤاله سائق السيارة أقر بأنه المتسبب فى الواقعة، وفى وقت لاحق عُثر على جثمان فرد الشرطة ( متوفياً – متأثراً بإصابته ) أعلى الطريق الدائرى وتم اتخاذ الإجراءات القانون.