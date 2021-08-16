/645555/بعثة-تنس-طاولة-الأهلي-تطير-إلى-الأردن-للمشاركة-في-البطولة-العربية

تغادر بعثة الفريق الأول لتنس “تنس طاولة الأهلي” رجال وسيدات القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تنطلق غدا الثلاثاء، وتستمر حتى23 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي»، رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وتضم البعثة كلا من؛ أشرف عبد الفتاح، مديراً فنياً، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تضم قائمة فريق «تنس طاولة الأهلي» المشارك في البطولة العربية للرجال كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان» بينما تضم قائمة فريق السيدات كلا من: “نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة”.

استقبل النادي الأهلي صباح أمس البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ومساعده محمد وهبة، اثناء زياراته لمقر قطاع الناشئين بفرع مدينة نصر.

وقام فينجادا بمتابعة أجزاء من تدريبات فرق القطاع وأبدى إعجابه بالمستويين الفني والبدني للاعبين، كما دخل في حديث مطول مع خالد بيبو وبروكيش حول أساليب التدريب وخطط اللعب.

وتفقد فينجادا منشآت قطاع الناشئين، سواء قاعة المحاضرات أو غرفة الساونا والجاكوزي، وعيادة الناشئين والجيم، وملاعب التدريبات.

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه الشديد بمنشآت قطاع الناشئين وقال إنها لا تقل تطوراً عما يراه في أكبر الأندية الأوروبية، كما أشاد بتواجد وحدة خاصة للقياسات البدنية، مما يساهم بقوة في تطوير مستوى اللاعبين خاصة على الجانب البدني.

الفريق الاول كرة القدم

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

يلتقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق ارفة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الجيش بالسويس.

موسيماني يكشف السبب وراء التعادل أمام الإسماعيلي

وتابع موسيماني : " في حالة عدم تلقى أهداف يمكن أن تحقق تعادل سلبي فقط وفي هذة الحالة يمكن لأي فرق أن يهبط بعدم تلقيه أي أهداف لأنه لن يحقق فوز ، لكن الأهم من عدم التلقى هو تسجيلك الأهداف".

وواصل موسيماني: " المباريات مختلفة، المواجهة السابقة حاولنا تسجيل هدف ثاني لكننا لم ننجح ، وأستطاع المنافس تسجيل هدفا من كرة هجومية وحيدة، أخر 3 مباريات أحرزنا 7 أهداف وسكن شباكنا هدف وحيد".

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.