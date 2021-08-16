ميار شريف تتقدم في تصنيف لاعبات التنس وتواصل كتابة التاريخ

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تقدمت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ “فتاة مصر الذهبية”، في جدول تصنيف لاعبات التنس حول العالم.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب ميار شريف في أحدث تصنيف للاعبات التنس حول العالم:

جاءت ميار شريف في المركز 96 عالمياً، حيث تقدمت مركزا واحدا، بعد أن كانت تحتل المركز الـ 97، وذلك بعد دخولها قائمة التوب 100 مؤخراً، عقب تأهلها لنهائى بطولة البولة وينرز.

تمكنت المصرية ميار شريف من الحصول على المركز الثاني ببطولة كلوج الرومانية الدولية، وذلك بعدما تعرضت للهزيمة على يد نظيرتها الألمانية بيدكوفيتش وجاءت النتائج كالتالي: 6/1، 6/2.

إنجاز تاريخي لميار شريف

تأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة السيدات الدولية برومانيا (WTA250)، وذلك عقب فوزها علي بطلة رومانيا ميهايلا بوزارينيسكو بنتيجة شوطين دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٧/٦، ٦/٤.

يذكر أن ميار شريف، حققت الفوز على كريتستينا كوكوفا، بمجموعتين دون مقابل، في الدور ربع النهائي من دورة كلوج الرومانية الدولية، وهي إحدى رابطة اللاعبات المحترفات في التنس، وجاءت النتائج كالتالي: 6-3، 6-1.

وكانت قد احتفلت ميار شريف بإنجاز دخزلها لقائمة التوب 100، وكتب على حسابع الرسمي على فيس بوك: “شعور مش عادي .. سعيدة وفخورة بكوني مصرية، عربية وأفريقية، وسعيدة ان انا بنت مصر اللي وصلت انها تكون أول مصرية تدخل نادي ال ١٠٠ الكبار في عالم التنس لأول مرة في التاريخ”.

وتابعت: “خطوة في مشوار جميل اتحققت بفضل ربنا، وبفضل حاجات كتير وناس كتير .. أهلي، فريقي، رعاتي، جمهوري، مؤسسات الدولة والإعلام .. وناس كتير هشكرهم واحد واحد .. حاجة كبيرة اني اكون قدوة .. مسئولية كبيرة، بس جميلة .. ودافع لقدام، دافع لحاجات كتير جاية ان شاء الله”.

وأتمت: “اتمني أفضل أنفع ناسي، الرياضة المصرية وبلدي مصر .. واللي جاي أحسن ان شاء الله”

ميار شريف تودع أولمبياد طوكيو

ودعت ميار شريف دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تعرضها للخسارة أمام السويدية ريبيكا بيترسون، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 (7-5، 7-6)، وبتلك النتيجة ودعت بطلة مصر في التنس أولمبياد طوكيو من الدور الأول.

تشارك مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بأكبر بعثة لها في تاريخ الأولمبياد، حيث يمثل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 134 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى 12 أخريين من الجنسيين بصفة إحتياطية في حالة تعرض أحد الرياضيين الأساسين للإصابة.