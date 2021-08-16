/645553/الداخلية-تكشف-غموض-العثور-على-جثة-شرطي-أعلى-دائري-الشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، غموض العثور على جثمان شرطي صدمته سيارة ملاكي بشرطي أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الشروق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث

بيان وزارة الداخلية

وأوضحت الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم في بيان لها، أنه فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة بوقوع حادث تصادم ومصاب أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم، أتضح قيام سائق سيارة ملاكى باإصطدام بأحد أفراد الشرطة أثناء عبوره الطريق متجهاً إلى محل إقامته، وتم القبض على قائد السيارة.

وفاة فرد شرطة

وبسؤاله سائق السيارة أقر بأنه المتسبب فى الواقعة، وفى وقت لاحق عُثر على جثمان فرد الشرطة ( متوفياً – متأثراً بإصابته ) أعلى الطريق الدائرى وتم اتخاذ الإجراءات القانون.

وفي سياق أخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

الأمن العام

في مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (47) متهما.

- ضبط (32) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (4862) حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط (425) قضية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن مصرع (عنصر إجرامي) وضبط (297) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – السويس - الشرقية – سوهاج – الغربية – الدقهلية – كفرالشيخ- قنا – القليوبية – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر - دمياط – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية) وبحوزتهم (174 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وتمّ ضبط (750) قطعة سلاح ناري.