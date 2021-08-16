بـ ندوة دوت الخليج ..محمد الحسينى يتحدث عن مصطلحه الشهير«النائب الصنايعى».. ويؤكد:« بنشوف وزراء علي الورق بس.. ومش صنايعية»

/645552/بـ-ندوة-تحيا-مصر-محمد-الحسينى-يتحدث-عن-مصطلحه-الشهيرالنائب-الصنايعى-ويؤكد-بنشوف-وزراء-علي-الورق-بس-ومش-صنايعية

تحدث النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بندوة موقع دوت الخليج،بشأن مصطلحه الشهير «النائب الصنايعى»، والذى يردده دائما فى العديد من جلسات البرلمان واللجان النوعية، وأيضا لقاءاته مع ممثلى الحكومة والسلطة التنفيذية.

وأكد النائب محمد الحسينى فى ندوة دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد، أنه كان له الشرف أن يصك عدد من المصطلحات بقاعة البرلمان فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، ولا زالت مستخدمه فى الفصل التشريعى الثاني والجميع حريص علي استخدامها، لما لها من رسالة وتأثير فى ضوء العلاقة الرشيدة بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلي أنه من ضمن هذه المصطلحات هو «النائب الصنايعى والوزير الصنايعى».

النائب محمد الحسينى: رئيس الجمهورية بيتكلم لغة المواطن البسيط

ولفت النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، إلي أن الأصل فى هذا المصطلح يعود لكون نائب عن دائرة بولاق الدكرور، وهى دائرة عشوائية وبها العديد من الصنايعية ومن ثم يدركون قيمة كل شيئ، والمواطن الصنايعى يستطيع بكل كفاءة أن يفرز الأشياء ويميز الأفضل عن ما هو ليس أفضل، ومن ثم فأن نائب عن هؤلاء المواطنين وبالتالى رغتى فى أن نكون أمام مسؤولين صنايعية ومدركية لكل تحديات الواقع، ومتواجدين علي الأرض ولامسين كل التحركات حتى تكون الصورة واضحة أمامهم ومن ثم يستطيعوا أن يتخذوا القرار المناسب.

النائب محمد الحسينى: رئيس الجمهورية ساعد فى تعميق ثقافة العمل على الأرض

النائب محمد الحسينى، أكد علي أن هذه الرؤية كانت خلاصة حديثه بشأن النائب الصنايعى والوزير الصنايعي، فى أن يكون متواجد علي الأرض وكتف بكتف مع المواطن، ولديه القدرة علي فرز الأشياء، مشيرا إلي أن الجميع دائما ما ينادى ضرورة أن يكون هناك العديد من أعضاء الحكومة علي قدر كبير من النواحى الفنية، مؤكدا سعادته بأن يلتقى بأى من الوزراء الصنايعية فى الحكومة حيث يكون منهم الوزير الصنايعى، الذى يملك الرؤية والحلول ويستطيع أن ينفذها علي أرض الواقع، وليس متحدثا أكاديميا غير قادر على تنفيذ حديثه وأفكاره.

النائب محمد الحسينى: الفريق كامل الوزير من أسطوات الصنايعية

وأكد أيضا على أنه للأسف يوجد بعض الوزراء الأكاديمين، يستطيعوا الحديث علي الورق فقط دون حديث علي الأرض، متابعا حديثه:" بالبلدى كده الوزير الصنايعى أو النائب الصنايعى بتكون إيده في العجين وفى المصنع ... بيصنع ويبتكر وعنده إراده وكتف بكتف مع المواطن وبيشوف بعينه وموجود علي الأرض"، متابعا:" أنا بشوف الفريق كامل الوزير، وزير النقل من أسطوات الصنايعية في الحكومة، وأيضا وزير المالية ووزير العدل المستشار عمر مروان هو كابتن الصنايعية بجانب وزيرة التخطيط والعديد من المحافظين وآخرين".

النائب محمد الحسينى: المستشار عمر مروان كابتن الصنايعية بالحكومة

فى السياق ذاته أكد النائب محمد الحسينى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ساعد فى تعميق هذه الرؤية الخاصة بتواجد المسؤول الحكومى على الأرض بتواجده المستمر فى الشارع وحديثه البسيط فى افتتاحات المشروعات القومية قائلا:" الرئيس السيسى ساعد على هذه الرؤية لما بنشوفه كل يوم ينزل علي الأرض ..ويتكلم زى الصنايعية بلغتهم البسيطة القريبة من المواطن واللى كلامه مش متزوق..ووجود الرئيس السيسي علي الأرض خلى الحكومة تجرى علي الأرض وأيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وأداه المحترم والمختلف على أرض الواقع".