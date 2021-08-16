الجيزة: إصلاح كسر خط شارعى السودان وجامعة الدول.. وعودة المياه تدريجيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم فتح المياه للمناطق المتأثرة وستصل تدريجيا إلى مناطق شارع السودان والمهندسين والدقى والعجوزة ومناطق إمبابة.



وكانت محافظة الجيزة دفعت مساء أمس بـ 30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة، كما تم إجراء تحويلة مرورية مؤقتة أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.