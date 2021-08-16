السبت.. فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضى 2020 من السبت 21 أغسطس وحتى الخميس 9 سبتمبر 2021 .





وأوضحت النجار، أنه سيتم تكريم الفائزين فى حفل كبير بالنقابة، مؤكدة أن تسليم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين بمقر النقابة. وأشارت عضو المجلس، إلى أن المسابقة تشمل 12 فرعا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية و13 فرعا فى الجوائز الخاصة.

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