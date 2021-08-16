صور- لتوفير مصدر دخل.. مراكب من «صناع الخير» لصغار الصيادين فى المنزلة

جدة - نرمين السيد - سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن مبادراتها الإنسانية الرائدة "مراكب الرزق " تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى، صغار الصيادين بقرية العزيزة على بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية مراكب صيد حديثة مزودة بمتور ومعدات صيد حديثة كاملة، لتوفير مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم استثمارا لمهاراتهم التى أكتسبوها فى الصيد.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن تسليم مراكب صيد شاملة كامل مستلزمات الصيد الحديثة لصغار الصيادين بقرية العزيزة على بحيرة المنزلة بالدقهلية يأتى كمرحلة ثانية من مراحل عمل مبادرة "مراكب الرزق" التى أطلقتها صناع الخير لدعم صغار الصيادين فى تأمين مراكب صيد لهم وتحفيزهم على تطوير حرفتهم حيث سبق للمؤسسة وفى مرحلة مبادرة مراكب الرزق الأولى تسليم 33 من صغار الصيادين من أهالى قرية السمطا بحرى بمحافظة قنا مراكب صيد ودعمهم بأدوات صيد حديثة وعمل ثلاجة حفظ للأسماك حتى يتثنى لهم الحفاظ على ما يصطادونه حتى يتم تسويقه بالشكل الأفضل.

وأشار عبدالجليل إلى أن صناع الخير حرصت على أن يكون المستفيدين من استلام مراكب الرزق بقرية العزيزية بالدقهلية ممن يعولون أسر كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل ويملكون مهارات فى احتراف مهنة الصيد، وأن المراكب التى تم تسليمها لصغار الصيادين تم تسليمها بالمجان تماماً لهذه الأسر، بالإضافة إلى معدات الصيد دون أن يتكلف الصياد المستفيد أى تكلفة مادية على الإطلاق.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تبنت ومنذ إنطلاق عملها التنموى الخيرى إستراتيجية عمل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشرائح الأكثر احتياجاً من خلال إستثمار قدراتهم ومهاراتهم التى اكتسبوها أو اكساب الأهالى مهارات من خلال التدريب والتأهيل على بعض الحرف التى تتناسب مع البيئة المعيشية التى تحيط بهم.. إذ نجحت صناع الخير فى توفير فرص عمل لعدد كبير من أهالى قرية دار السلام بالفيوم من خلال إنشاء مصنع للسجاد اليدوى بالقرية مستهدفة خلق نموذج عملى فى عودة القرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد.